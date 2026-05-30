سوريا تعلن تخفيض كمية المياه الواردة عبر نهر الفرات بعد فيضانات مدمرة

أعلنت وزارة الطاقة السورية، تخفيض كمية المياه الواردة من تركيا عبر نهر الفرات، بعد فيضانات مدمرة.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان: "أهلنا في محافظتي الرقة ودير الزور الجهود والمتابعات التي أجرتها القيادة السورية مع الجانب التركي أثمرت عن البدء بتخفيض كميات المياه الممررة من الجانب التركي باتجاه الأراضي السورية عبر نهر الفرات".

وأضافت: "بناء على ذلك، وللمساهمة في خفض مناسيب المياه بشكل تدريجي على امتداد مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور، باشرت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات باتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة، حيث تم تخفيض كميات المياه الممررة عبر سد الفرات بمقدار 100 متر مكعب في الثانية من خلال إغلاق جزئي لبوابة المفيض رقم ".

وتابعت الوزارة: "من المتوقع أن تستمر عمليات التخفيض التدريجي للتمريرات المائية خلال الأيام المقبلة بالتوازي مع انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، بما يسهم في تراجع مناسيب المياه تدريجيا وعودة الأوضاع إلى طبيعته".

وبحسب مدير العام لسد الفرات، المهندس هيثم بكور، فان الكمية الواردة من تركيا منذ يوم الجمعة الماضي هي ألفي متر مكعب في الثانية في حين حصة سوريا والعراق من مياة نهر الفرات هي 500 ألف متر مكعب بالثانية 210 لسوريا و290 للعراق.

يشار إلى أن الزيادة التي دخلت سوريا أدت إلى غرق مساحات واسعة من الأراضي في محافظات ريف حلب الشرقي والرقة ودير الزور كما أدت إلى وفاة 5 أطفال جراء السباحة في نهر الفرات.