كوكوريلا على رادار مانشستر سيتي في الصيف

دخل الإسبانى مارك كوكوريلا، ظهير نادى تشيلسى الإنجليزى، دائرة اهتمامات مانشستر سيتى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الإيطالى إنزو ماريسكا، المرشح بقوة لتولى القيادة الفنية لمانشستر سيتى، طلب ضم كوكوريلا من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق فى الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتى تستعد لتقديم عرض رسمى إلى تشيلسى من أجل حسم الصفقة، خاصة فى ظل اقتناع ماريسكا بإمكانات اللاعب الإسبانى وقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

ويرتبط مارك كوكوريلا بعقد مع تشيلسى يمتد حتى يونيو 2028، ما يمنح النادى اللندنى قوة فى المفاوضات الخاصة بمستقبل اللاعب خلال الميركاتو المقبل.