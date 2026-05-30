الداخلية تكشف ملابسات اتهام فنانة استعراضية لزميلتها بالتعدي عليها داخل فندق بشرم الشيخ

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من إدارة الشركة التي تعمل بها والمتعاقدة مع أحد الفنادق بجنوب سيناء، لعدم اتخاذها إجراء حيال التعدي عليها بالضرب.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 مايو الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ من القائمة على النشر، وهي فنانة استعراضية تابعة لإحدى شركات تنظيم الحفلات المتعاقدة للعمل مع أحد الفنادق بجنوب سيناء، بتضررها من زميلتها في العمل، والمقيمة معها بذات غرفة الفندق المشار إليه، لقيامها بالتعدي عليها بالسب والضرب بسبب خلافات بينهما حول العمل، وعدم اتخاذ إدارة الشركة التي يعملان بها أي إجراء حيال ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المشكو في حقها، وهي مقيمة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، معللة ذلك بقيام الشاكية بالتعدي عليها بالسب بسبب ذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.