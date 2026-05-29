أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن استبعاد المهاجم مصطفى محمد من القائمة الأولية للفراعنة في كأس العالم 2026 لا يرتبط بأي اعتبارات شخصية، بل يأتي في إطار الرؤية الفنية وإجراءات تنظيمية متبعة في كبرى المنتخبات.

وقال إبراهيم حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة روسيا: "يجب توضيح بعض الأمور للجماهير، خاصة ما يتعلق بآلية اختيار اللاعبين وإجراءات السفر، لأن هناك من يتحدث دون امتلاك الصورة الكاملة".

وأوضح أن تجهيز قائمة المنتخب لا يقتصر على الاختيار الفني فقط، بل يشمل خطوات إدارية معقدة، مضيفًا: "نحن نتعامل مع مجموعة كبيرة من اللاعبين قد تصل إلى 40 أو 50 عنصرًا، وجميعهم يتم إنهاء إجراءات السفر والتأشيرات لهم مبكرًا، سواء داخل مصر أو خارجها، تحسبًا لأي طارئ".

وأشار إلى أن جميع اللاعبين المحتملين حصلوا على تأشيرات الولايات المتحدة وكندا، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن خطة استباقية لتفادي أي أزمات في اللحظات الأخيرة، خاصة مع وجود مواعيد محددة لإرسال القوائم النهائية.

وتابع: "في النهاية، يجب تقليص القائمة إلى 26 لاعبًا فقط، وفقًا للوائح البطولة، ولا يمكن ترك الأمور مفتوحة، لأن استبدال أي لاعب بعد الموعد النهائي يصبح أمرًا معقدًا".

وردًا على الجدل حول استبعاد مصطفى محمد، قال: "مدرب منتخب إنجلترا استبعد فيل فودين، فهل كان ذلك لأسباب شخصية؟ بالطبع لا.. هذه قرارات فنية تحدث في كل المنتخبات الكبرى".

وشدد على أن الجهاز الفني يعمل وفق نظام واضح يوازن بين الرؤية الفنية والالتزام الإداري، مؤكدًا أن الاختيارات تخضع لمعايير دقيقة وليس للاجتهادات أو الضغوط الجماهيرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو تجهيز أفضل قائمة ممكنة للمنافسة في كأس العالم، في ظل مجموعة قوية تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا وديًا على روسيا بهدف دون رد على استاد القاهرة، ضمن برنامج الإعداد للمونديال، على أن يواجه البرازيل فجر 7 يونيو المقبل في أوهايو بالولايات المتحدة.