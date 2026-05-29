قالت الفنانة نرمين الفقي، إن مسلسل "الليل وآخره" يعد أحد روائع الدراما المصرية، لافتة إلى أن المسلسل كان "ملحمة درامية جميلة".

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية عبر القناة "الأولى" بالتلفزيون المصري، إلى أن العمل ضم "فريقا كبيرا وهائلا" من الفنانين، موضحة أن كل ممثل كان قادرا على القيام ببطولة منفردة.

وأشادت بالفنان يحيى الفخراني، الذي "يمنح المشاعر والأحاسيس لمن حوله"، لافتة إلى أن نظرات عينيه كانت كفيلة باستخراج كل الطاقات بداخلها أثناء التمثيل.

ونوهت أن وقوفها أمام الفنان يحيى الفخراني في هذا المسلسل كان التجربة الأولى لها معه، لافتة إلى إيمانه الكامل بها رغم وجود ترشيحات للدور آنذاك.

وأعربت عن حبها وتقديرها الكبير للمخرجة "العظيمة" رباب حسين، كاشفة عن تأثرها الشديد بنهاية التصوير قائلة: "أنا آخر مشهد في المسلسل أنا بقيت عمالة أعيط، وده نادرا لما بيحصل، لأن الممثل بيخلص عمله وخلاص بيروح، أنا مكنتش مصدقة إن مابقاش فيه مسلسل تاني! وكنت بعيط وأقول هو أنا مش هشوفكم تاني!".

وتطرقت إلى شخصيتها في المسلسل، التي أحبتها جدًا وتعلقت بالجانب الرومانسي فيها وقصة حب "رحيم" لها وغيرة الرجل عليها، مشيرة إلى أن حب الممثل للعمل يجعله يؤديه بشغف أكبر.

وأشادت ببراعة السيناريو في المسلسل، موجهة التحية والتقدير للكاتب محمد جلال عبد القوي، مشيرة إلى أنه "أستاذ عظيم وشخصية رائعة".