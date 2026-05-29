حسام حسن يبرر استبعاد مصطفى محمد: اعتبروني مدربا أجنبيا

دافع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قراره باستبعاد المهاجم مصطفى محمد من قائمة الفراعنة، مؤكدًا أن اختياراته الفنية تأتي وفق رؤيته الخاصة، شأنه شأن أي مدرب في العالم.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة روسيا الودية: "لا بد أن نمتلك ثقافة التطور مع مرور السنوات، سواء في التدريب أو في التعامل مع السوشيال ميديا، وكذلك الاستفادة من التجارب السابقة".

وأضاف: "أصبحنا نتابع جميع المدارس الكروية في العالم، ونرى أن كل المدربين يقومون بالتجربة دون أن يُسألوا لماذا اختاروا هذا اللاعب أو استبعدوا ذاك".

وأوضح المدير الفني أن استبعاد بعض اللاعبين لا يقلل من قيمتهم، مشيرًا إلى أن منتخبات كبرى تضم لاعبين على أعلى مستوى، ورغم ذلك قد يخرج بعضهم من الحسابات الفنية، رغم مشاركتهم مع منتخبات تتجه إلى كأس العالم.

وتابع: "اعتدنا في مصر أن نمنح المدرب الأجنبي مساحة أكبر، ويُقال إن هذه اختياراته الفنية، لذلك أطالب بالتعامل معي بنفس المنطق.. اعتبروني مدربًا أجنبيًا".

وأشار إلى أن اختياراته ساهمت في بروز عدد من اللاعبين، مؤكدًا أن العدالة الفنية هي الأساس في قراراته، وليس اسم النادي أو شهرة اللاعب.

وأضاف: "نقوم أحيانًا بضم لاعبين كانوا بعيدين عن الأضواء وندعمهم، وهو ما يعود بالنفع عليهم وعلى أنديتهم، مثل أحمد فتوح الذي قدم مستويات مميزة".

وشدد حسام حسن على أنه يعتمد فقط على رؤيته الفنية في اختيار اللاعبين، قائلًا: "لا أنظر إلى اسم النادي أو اللاعب، بل إلى مدى قدرته على تنفيذ أفكاري داخل الملعب".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اختلاف وجهات النظر في الاختيارات أمر طبيعي في كرة القدم، وأن الحكم النهائي دائمًا يكون للنتائج وليس للأسماء.

يُذكر أن منتخب مصر حقق فوزًا وديًا على نظيره الروسي بهدف دون رد، سجله مصطفى زيكو، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.