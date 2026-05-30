تشيلسى يحدد سعرًا ضخمًا لرحيل إنزو فرنانديز

حددت إدارة نادى تشيلسى الإنجليزى مبلغًا ماليًا ضخمًا للموافقة على رحيل النجم الأرجنتينى إنزو فرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة «إي إس بى إن» العالمية أن تشيلسى لا يمانع بيع لاعب الوسط الأرجنتينى، لكنه اشترط الحصول على 120 مليون جنيه إسترلينى من أجل التخلى عنه هذا الصيف.

وأضافت الشبكة أن إنزو فرنانديز دخل فى خلافات مع إدارة النادى اللندنى عقب رحيل المدرب الإيطالى إنزو ماريسكا، وهو ما دفع اللاعب للتفكير فى خوض تجربة جديدة خارج صفوف البلوز.

ويحظى اللاعب الأرجنتينى باهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر سيتى وريال مدريد، اللذان يراقبان موقفه تمهيدًا للتحرك لضمه خلال الميركاتو الصيفي.