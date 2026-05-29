الرئيس اللبناني لروبيو: وقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي لأي خطوة أخرى

قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس اللبناني جوزاف عون تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأضافت أن عون أكد لروبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت إن عون أكد لروبيو أن وقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

كما أكد عون لروبيو أن وقف إطلاق النار ممر ضروري لتهيئة الظروف لمعالجة مختلف الملفات المطروحة.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن روبيو أكد لعون التزام الولايات المتحدة بمساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة.

وأوضحت أن روبيو أكد لعون دعم واشنطن لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه وحقه في تقرير مصيره.