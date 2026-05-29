دول البلطيق تدين ارتطام مسيرة روسية بمبنى في رومانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ارتطام مسيرة روسية بمبنى سكني في مدينة جالاتي، بشرق رومانيا.

وكتب الرئيس الإستوني آلار كاريس عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة: "تصعيد روسيا لحربها الوحشية غير مقبول".

ووصف نظيره الليتواني جيتاناس ناوسيدا الواقعة بـ"انتهاك صارخ للسيادة وسلامة أراضي رومانيا والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وقال رئيس لاتفيا إدجارز رينكيفيتش، في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن بلاده "تتضامن بالكامل مع رومانيا الحليفة وتستعد لدعم الإجراءات الملائمة لمنع مثل تلك الانتهاكات".

وأسفر الحادث عن اندلاع حريق في الطابق العاشر من مجمع سكني، وعن إصابة شخصين.

وأدان مسئولو حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي روسيا.