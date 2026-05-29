الكرملين يرحب برفض المجر إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا رحبت بقرار المجر عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة، واصفا إياه بأنه خطوة إيجابية، اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وذكر بيسكوف، على هامش زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الكازاخية أستانا: "إذا قال أي طرف إنه لا يرى الحاجة إلى سكب الزيت على النار، فلا يسع المرء إلا أن يرحب بذلك، نتوقع من كل الدول أن تتخذ مثل هذا القرار، ومن ثم سيحل السلام بشكل أسرع".

وأكد رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار موقف بلاده عقب اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، محافظا على الموقف الذي تبنته الحكومة السابقة بقيادة فيكتور أوربان.

وكتب ماجيار عبر موقع فيسبوك: "أخبرت الأمين العام بأن المجر لن ترسل أسلحة أو معدات قتالية إلى الحرب الروسية-الأوكرانية".

وشدد كذلك على التزام المجر تجاه الحلف، موضحا: "ستكون المجر شريكا موثوقا مجددا في أقوى حلف عسكري دفاعي في العالم".

واستبعد بيسكوف إمكانية توسط الاتحاد الأوروبي في الحرب في أوكرانيا، مجيبا على تساؤلات وردت في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص، الذي لم يشهد تحديد وسيط محتمل لإجراء مفاوضات مع روسيا.

وأوضح بيسكوف: "إن أوروبا في الوقت الراهن طرف منحاز إلى أوكرانيا في الصراع"، ويتم استخدام أسلحة أوروبية ضد القوات الروسية.

وأضاف: "لذلك لا يمكن لأوروبا بأي حال أن تزعم التعامل كوسيط نظرا لهذه الحالة، إنهم يحاربون إلى جانب أوكرانيا".