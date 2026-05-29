حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، القادة في أوروبا من أن الطائرات بدون طيار درونز ستواصل الانحراف عن ‌مسارها ودخول بلدانهم ومنع سكانها من النوم بسلام.

جاءت تصريحات ميدفيديف اليوم ​الجمعة، بعد أن اتهم حلف شمال الأطلسي موسكو بالسلوك ​المتهور وتعهد "بالدفاع عن كل شبر من أراضي ​الحلفاء" بعدما قالت رومانيا إن طائرة درونز روسية ⁠سقطت على مبنى سكني لديها خلال هجوم على ​أوكرانيا المجاورة، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وقال ميدفيديف إنه لا يزال يتعين التأكد ​من الدولة التي تعود إليها الطائرة الدرونز.

وأضاف أن قادة أوروبا "الضعفاء" يجب أن يتوقفوا عن التعبير عن غضبهم إزاء الحادث ​لأنهم يشاركون بشكل مباشر في حرب ضد روسيا.