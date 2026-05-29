التموين: استقرار كامل للأسواق وتحرير 4416 مخالفة خلال أيام عيد الأضحى

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمل المنظومة التموينية بجميع المحافظات خلال وقفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار توافر السلع الأساسية والمواد البترولية وانتظام عمل المخابز والمجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى فاروق، تقارير تفصيلية من غرفة العمليات المركزية لشئون الرقابة بالوزارة بشأن الموقف التمويني خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2026، والتي أكدت استقرار الحالة التموينية بشكل كامل، واستمرار ضخ السلع واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية وفروع «كاري أون» والمنافذ التابعة للوزارة لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وأوضحت التقارير الواردة من مديريات التموين بالمحافظات انتظام العمل بكل عناصر المنظومة التموينية، وعدم رصد أية أزمات أو معوقات تؤثر على توافر السلع أو الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس جاهزية المنظومة التموينية وكفاءة خطط المتابعة الميدانية التي تم تنفيذها خلال فترة العيد.

وفي إطار تكثيف الحملات الرقابية خلال الإجازات والأعياد، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق بين الإدارة المركزية لشئون الرقابة ومديريات التموين بالمحافظات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 4416 مخالفة تموينية متنوعة خلال ثلاثة أيام، تضمنت 3163 مخالفة في قطاع المخابز البلدية، و1203 مخالفات في قطاع الأسواق والأنشطة التجارية والمعاملات التموينية، إضافة إلى 50 مخالفة في مجال المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة وحماية حقوق المواطنين.

كما أكدت التقارير استقرار وانتظام العمل بقطاع المطاحن ومستودعات تخزين الدقيق التي شملتها حملات المرور والمتابعة الميدانية طوال فترة العيد، دون رصد أية مشكلات تؤثر على انتظام منظومة إنتاج وتداول الدقيق.

وأكد فاروق استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمديريات التموين في جميع المحافظات، لمتابعة الموقف التمويني والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو بلاغات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية وردع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بمصالح المواطنين.