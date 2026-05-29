وزير الري يستعرض جهود منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف؛ لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية، والإجراءات المتخذة للحفاظ على المناسيب الآمنة بها، ونتائج المرور الدوري من جانب مسئولي الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بكل المواقع، والتأكد من انتظام سير العمل بكل عناصر المنظومة.

كما تضمن التقرير متابعة جاهزية مراكز الطوارئ والمعدات والحفارات التابعة للهيئة، والتأكد من استعدادها الكامل للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال فترة الإجازة.

واستعرض التقرير كذلك نتائج المتابعة المستمرة على مدار الساعة لمناسيب المصارف الزراعية وتشغيل محطات الرفع القائمة عليها، وذلك بالتنسيق بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يضمن سرعة التعامل مع أي زيادة في مناسيب السحب أو الطرد بالمحطات، والحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للتعامل مع أي أعطال أو طوارئ قد تؤثر على كفاءة التشغيل.

وقد وجه الوزير باستمرار التنسيق والتواصل بين قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة، مع استمرار انعقاد غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان استقرار حالة منظومة الصرف الزراعي، وسرعة التعامل مع أي طوارئ أو شكاوى بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.