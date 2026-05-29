ضبط شخصين سرقا قطعا نحاسية من غرفة كهرباء بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لاتهامهما بسرقة قطع نحاسية من داخل إحدى غرف الكهرباء بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بسرقة بارات نحاسية من إحدى غرف الكهرباء الكائنة بدائرة القسم.

أمكن ضبط المتهمين، وبإرشادهما تم ضبط قطع البارات النحاسية، وكشاف كهربائي، و4 مصهرات كهربائية، إضافة إلى المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب السرقة على النحو المشار إليه.

وباستدعاء مسئول الشركة، المقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، تعرف على المضبوطات، وأفاد بعدم حدوث أي أعطال نتيجة واقعة السرقة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.