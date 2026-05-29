دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، مربعا سكنيا ومنزلا شمال غرب مدينة غزة، وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، بعد إنذار سكانهما بالإخلاء، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

وقال مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان: إنّ الجيش الإسرائيلي أنذر مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ الشمالي بالإخلاء، تمهيدا لقصفه، ما تسبب بحركة نزوح واسعة.

وأوضح الشهود أنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة منازل متلاصقة داخل المخيم، ما تسبب بهدم عدد منها بشكل كلي وإلحاق أضرار بالغة بمنازل مجاورة.

وأضاف أن القصف أدى إلى تدمير منزلين لعائلتي خروب وأبو الليل بشكل كامل، إضافة إلى تدمير أحد منزلي عائلة أبو حسين كليا وإلحاق أضرار بالغة بالمنزل الآخر.

وأضافوا أن القصف ألحق أضرارا جسيمة بمنازل تعود لعائلات كباجة والعمراني وأبو هاني، وسط حالة من الهلع والخوف بين السكان.

وفي مدينة دير البلح، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة المنسي قرب مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدميره بالكامل، بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على أرض زراعية مجاورة وأحدثت حفرة كبيرة في الأرض، ولم يسفر القصف عن إصابات، فيما تسبب بأضرار مادية واسعة في منازل وممتلكات المواطنين المحيطة بالمكان.

وقال مراسل الأناضول إنّ الجيش الإسرائيلي أنذر السكان بإخلاء المربع السكني المستهدف قبل وقت قصير من تنفيذ الغارة.

وبالتزامن مع ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف عنيفة للمباني السكنية شرق مدينة غزة، في مناطق خاضعة لسيطرته، وفق مراسل الأناضول.

وأضاف أن أصوات انفجارات ضخمة سُمعت وهزت أحياء المدينة وأثارت حالة من القلق بين السكان.

وسبق ذلك، مقتل فلسطيني وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة، وفق شهود عيان لمراسل الأناضول.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 شهور، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته نحو 910 فلسطينيين وإصابة 2747 آخرين، حتى الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.