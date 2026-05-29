دي فانس: إيران وافقت على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة باتت في وضع يسمح لها "بإعادة برنامج إيران النووي إلى الوراء بشكل جوهري وعلى المدى الطويل".

وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن واشنطن نجحت في إضعاف القدرات العسكرية التقليدية لإيران بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي مع طهران سيفضي بشكل مباشر إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

ونوه إلى أن إيران "وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي، وسنتحقق من ذلك مع مرور الوقت"، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تقترب من نقطة تسمح لها بالجلوس وحسم القضايا العالقة مع إيران، ولكن الأمر يتطلب إحراز تقدم إضافي.

وأوضح أن التحركات الراهنة تتركز بشكل أساسي على تهيئة الأرضية لمفاوضات ناجحة بشأن الملف النووي، مشيرا إلى أن تسوية بعض التفاصيل الفنية العالقة مع طهران "معقدة للغاية وتتطلب مزيدا من الوقت لتنضج".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسئولين أمريكيين أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مبدئية مدتها 60 يوما، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتتضمن مذكرة التفاهم بنودا تتعلق برفع القيود المفروضة على مضيق هرمز، بما في ذلك الملاحة غير المقيدة للسفن ورفع الحصار الأمريكي، على أن تبدأ فترة مفاوضات مدتها 60 يوما لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب "سي إن إن".