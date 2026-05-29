وكالة فارس: الدفاعات الجوية الإيرانية دمرت مسيرة أمريكية في محيط بوشهر

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن الدفاع الجوي المتكامل للبلاد، المتمركز بالقرب من جام وكانجان في محافظة بوشهر، أطلق النار قبل ساعة على "طائرة معادية فوق مياه الخليج العربي"، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن حطام الطائرة المستهدفة لا تزال جارية.

وأشار حاكم مدينة جم بمحافظة بوشهر الإيرانية، إلى تدمير مسيرة معادية، مؤكدا أن الوضع في المدينة طبيعي حاليا.

وقال مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم، إن القوات اعترضت مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوبي البلاد بصاروخ دفاع جوي.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة مهر، صباح الجمعة، إن "أصواتا سمعت بالقرب من بندر عباس ومضيق هرمز قد تكون لإطلاق نار تحذيري ضد سفن مشبوهة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء نقلا عن مركز قيادة وتحكم الدفاع الجوي للجيش، بأن مصدر أصوات الانفجارات التي سُمعت مؤخرًا قادمة من جهة البحر ترتبط بتبادل لإطلاق النار.

وقال مركز قيادة وتحكم الدفاع الجوي للجيش: "حتى هذه اللحظة، لم يقع أي انفجار في بندر عباس، وليس لدينا أي تقارير بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن "مصدر الانفجارات قادم من البحر ويرتبط بتبادل إطلاق النار كتحذير للسفن المخالفة في مضيق هرمز".

وقبل ذلك، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بإطلاق القوات المسلحة الإيرانية صواريخ من المناطق الجنوبية للبلاد باتجاه أهداف محددة قبل لحظات.

وأوضحت وكالة "تسنيم" عن تقارير ميدانية بسماع أصوات إطلاق نار في محيط بندر عباس ومضيق هرمز، موضحة أن هذه الأصوات توحي "باحتمالية إطلاق البحرية الإيرانية طلقات تحذيرية باتجاه سفن معينة".