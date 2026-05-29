الجمعة 29 مايو 2026 2:50 ص القاهرة
غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مدينة صور وجنوب لبنان بعد إنذارات بالإخلاء

الأناضول
نشر في: الجمعة 29 مايو 2026 - 1:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مايو 2026 - 1:54 ص

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مدينة صور ومناطق محيطة بها في جنوب لبنان، وذلك في أعقاب إنذارات إخلاء وجهها للسكّان.

واستهدفت الغارات مبانيَ سكنية وأحياء عدة داخل المدينة وضواحيها، في إطار تصعيد عسكري واسع يشهده الجنوب اللبناني.


