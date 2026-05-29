أمريكا: اندلاع حريق كبير في مجمع سكني بمدينة دالاس

كافح رجال الإطفاء حريقا كبيرا اندلع، اليوم الخميس، في مجمع سكني بمدينة دالاس، حيث تراكمت أنقاض أحد المباني المنهارة على الأرض، بينما تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود إلى السماء.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام عشرات من رجال الإطفاء في موقع الحريق، حيث كان بعضهم يوجه خراطيم المياه نحو أكوام الأنقاض المتصاعدة منها الأدخنة، فيما عمد آخرون إلى رفع ونقل أخشاب وحطام محترق آخر.

وظهر أحد رجال الإطفاء وهو يحمل خرطوم مياه على سلم طويل مرتفع فوق ألسنة اللهب.

ولم يتسن على الفور معرفة سبب الحريق أو ما إذا كان قد أسفر عن أي إصابات.

وأحالت إدارة شرطة دالاس جميع الاستفسارات إلى إدارة الإطفاء والإنقاذ في دالاس، فيما لم يرد متحدث باسم الإدارة على الفور على اتصالات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني طلبا للتعليق.