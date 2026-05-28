أكسيوس: واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق بانتظار موافقة ترامب النهائية

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن مسئولين أمريكيين أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مبدئية مدتها 60 يوماً، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنحها بعد "الموافقة النهائية".

وأوضح المسئولون الأمريكيون أن "شروط الاتفاق كانت قد حُسمت إلى حد كبير بحلول الثلاثاء الماضي، لكن الجانبين كانا لا يزالان بحاجة إلى الحصول على موافقة القيادة العليا في البلدين، بحسب ما نقله موقع "أمد" للإعلام.

وأضاف المسئولون، أن الإيرانيين أبلغوا الجانب الأمريكي لاحقاً بأنهم حصلوا على الموافقات اللازمة ومستعدون للتوقيع، فيما لم تؤكد إيران بشكل رسمي ذلك.

وأطلع المفاوضون الأمريكيون، ترامب، على تفاصيل الاتفاق النهائي، لكنه طلب بضعة أيام للتفكير في الأمر. وقال مسئول أمريكي إن "الرئيس ترامب أبلغ الوسطاء بأنه يريد بضعة أيام للتفكير".

وذكر "أكسيوس"، أن ترامب ومستشاريه اعتقدوا، في مراحل سابقة من الحرب، أنهم اقتربوا من اتفاق أكثر من مرة، لكن أيا من تلك المحاولات لم يكتمل.

واعتبر الموقع الأمريكي، أن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران سيمثل أهم اختراق دبلوماسي، منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، غير أن التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج مطالب ترامب المتعلقة بالملف النووي سيظل بحاجة إلى مفاوضات مكثفة إضافية.

وقال المسئولون الأمريكيون إن مذكرة التفاهم تنص على أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون "غير مقيدة"، فيما أوضح مسئول أمريكي أن ذلك يعني عدم فرض رسوم عبور، وعدم التعرض للسفن، على أن تزيل إيران جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً.

كما سيجري رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن بشكل متناسب مع استعادة حركة الشحن التجاري.

وستتضمن مذكرة التفاهم التزاما إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، كما تنص على أن أولى القضايا التي سيجري التفاوض بشأنها خلال فترة الـ60 يوما ستكون كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وكيفية معالجة ملف التخصيب الإيراني.

وفي المقابل، ستلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ضمن المفاوضات. كما ستتضمن مذكرة التفاهم بحث آلية لمساعدة إيران على بدء تلقي السلع والمساعدات الإنسانية.