تعادل سلبي بين المنتخب وروسيا في البروفة قبل الأخيرة لكأس العالم 2026

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني المصري الودية أمام نظيره الروسي، والتي تقام مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن الاستعداد لكأس العالم 2026.

وجاءت أول فرصة للمنتخب الوطني في الدقيقة 4 بعد تبادل للكرة بين تريزيجيه وإمام عاشور الذي سدد خارج الملعب، ثم في الدقيقة 14 عرضية مميزة من محمد هاني على القائم البعيد يقابلها تريزيجيه ولكن أعلى من العارضة.

حاول المنتخب مرة أخرى في الدقيقة 18 عن طريق تسديدة من عمر مرموش تمر بجوار القائم الأيسر لحارس المرمى الروسي.

ورد المنتخب الروسي في الدقيقة 20 بعرضية قوية تمر من أمام المدافعين والمرمى، ثم في الدقيقة 21 عبر تسديدة قوية من ماتفي كيسلياك لاعب المنتخب الروسي تمر بجوار القائم الأيمن لمصطفى شوبير

وفي الدقيقة 33 أجرى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني 3 تغييرات دفعة واحدة حيث شارك هيثم حسن، ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل بدلًا من محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور.

ويخوض المنتخب، ودية روسيا مساء اليوم قبل السفر يوم السبت المقبل، إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل وديًا، استعداداً لخوض منافسات المونديال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في مجموعة يطمح خلالها الفراعنة لتحقيق ظهور قوي والتأهل إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخهم بالمونديال.