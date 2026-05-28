مسئولون أمريكيون: الاتفاق المبدئي مع إيران قد ينهار بسرعة إذا قرر ترامب الامتناع عن الموافقة

كشفت مصادر لشبكة "سي إن إن"، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوقع عليه بعد، في ظل استمرار حالة التوتر التي تخيم على المنطقة.

وتتضمن مذكرة التفاهم بنودا تتعلق برفع القيود المفروضة على مضيق هرمز، بما في ذلك الملاحة غير المقيدة للسفن ورفع الحصار الأمريكي، على أن تبدأ فترة مفاوضات مدتها 60 يوما لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال مسئولون أمريكيون إن موافقة ترامب ستكون حاسمة لأي اتفاق، فيما حذرت مصادر أمريكية من أن أي تقدم في المحادثات قد ينهار بسرعة إذا قرر ترامب الامتناع عن الموافقة.



وأفادت مصادر بأن أصعب القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لا تزال بحاجة إلى حل خلال هذه المحادثات.

وقال أحد المطلعين على الأمر إن ترامب يسعى للحصول على المشورة لضمان قوة الاتفاق، وقد ركز بشكل خاص على ضمان تسويق الاتفاق على أنه أقوى من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما عام 2015 والذي انسحب منه.

