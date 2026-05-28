منتخب مصر يودع أمم إفريقيا للناشئين بعد الخسارة أمام تنزانيا

خسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره منتخب تنزانيا، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا.

وودع منتخب مصر البطولة بعد الخسارة أمام منتخب تنزانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأمير مولاي الحسن بالمغرب.

وجاءت المباراة متكافئة بين المنتخبين، حيث شهد الشوط الأول سيطرة نسبية لمنتخب مصر مع محاولات محدودة دون خطورة تُذكر، قبل أن يتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني، مع أفضلية نسبية للفراعنة، مقابل فرص خطيرة للمنتخب التنزاني في الدقائق الأخيرة.

وانتهى الوقت الأصلي دون أهداف، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب تنزانيا بنتيجة 4-3، ليحسم بطاقة التأهل إلى النهائي، بينما خرج منتخب مصر من الدور نصف النهائي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 4-1 في ربع النهائي، بعدما قدم مشوارًا مميزًا خلال البطولة.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب تنزانيا إلى المباراة النهائية، حيث يلتقي مع الفائز من مواجهة المغرب والسنغال، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، ضمن الدور نصف النهائي.