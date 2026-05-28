السلطات الإيطالية تصادر كميات من الذهب وفيلات فاخرة وأموالا نقدية تعود إلى مافيا صقلية

صادرت السلطات الإيطالية أصولا تقدر بأكثر من 200 مليون يورو (232 مليون دولار) تعود إلى زعيم المافيا الراحل ماتيو ميسينا دينارو، الخاصة بالاتجار في المخدرات، في العملية التي وصفها ممثلو الادعاء المعنيون بمكافحة المافيا، اليوم الخميس، بأنها صفعة لمحاولات مافيا صقلية إعادة بناء قوتها المالية.

وقال المحققون، في مؤتمر صحفي، إن المضبوطات اشتملت على أكثر من 12 كيلو جراما من السبائك الذهبية، وملايين الأموال النقدية، وساعات فخمة، ونحو 20 فيلا فخمة.

وتوفي دينارو في مستشفى السجن بعد تسعة أشهر من القبض عليه في يناير 2023، لينهي بذلك ثلاثة عقود قضاها هاربا.

وحوكم دينارو غيابيا وأدين بالعشرات من جرائم القتل، بما في ذلك تدبير تفجيرين وقعا في 1992، أسفرا عن مقتل اثنين من كبار المدعين المعنيين بمكافحة المافيا، جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو.

وقال المدعي الوطني الإيطالي المعني بمكافحة المافيا جيوفاني ميليلو إن عمليات الضبط تأتي في إطار جهود أوسع لتفكيك البنية التحتية الاقتصادية الخاصة بالمافيا الصقلية، والحيلولة دون إعادة بنائها شبكات إجرامية قادرة على ممارسة النفوذ المالي والاجتماعي العالمي، بما في ذلك الترويع.