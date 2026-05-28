قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي، إن الشعب اللبناني يمر بحالة نفسية سيئة للغاية، موضحا أن هذه المعاناة تشمل جميع فئات الشعب.

وذكر خلال تصريحات عبر "القاهرة الإخبارية"، أن المواطنين اللبنانيين يواجهون عمليات نزوح يومية، لافتا إلى تواجد الآلاف منهم في مراكز الإيواء منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فضلا عن تفشي الأمراض بداخلها.

وأضاف أن الشعب اللبناني يتحمل أهوال الدمار الحالي، الذي يخلق "أكثر من مصيبة نفسية"، مشيرا إلى أن "الشعب اللبناني كله متأثر ومنهار من وراء هذه الضربات الإسرائيلية".

ولفت إلى أنهم يضطرون لمشاهدة الناس يموتون أمام أعينهم دون القدرة على فعل شيء، مؤكدا أن "الوضع مأساوي من كل النواحي".

ودعا إلى ضرورة تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار في لبنان، متسائلا عن ماهية وقف إطلاق النار الحالي في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية.

وأكد أن عمليات حصر أعداد الضحايا والمصابين جراء الضربات الأخيرة لا تزال قيد الانتظار، قائلا إن هناك الكثير من الإصابات وقعت في صفوف "الناس العاديين" والمواطنين المدنيين، الذين ليس لديهم أي صفة قتالية أو حربية.

واستهدفت غارة إسرائيلية، الخميس، مبنى سكنياً في منطقة الشويفات الواقعة على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد مقتل 14 شخصاً في سلسلة غارات على جنوبي لبنان، وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم "دقيق"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل منطقة قريبة من بيروت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل بين حزب الله وإسرائيل، والذي لم يضع حدا للغارات والقصف والمواجهات، ولا سيما في جنوب لبنان.