زيزو أساسي ومرموش يقود هجوم المنتخب أمام روسيا

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، التشكيل الرسمي للمنتخب في مواجهة نظيره الروسي، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الروسي في التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير .

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم و كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطيه و إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش وأحمد مصطفى زيزو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد دونجا - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفى زيكو - أقطاي عبد الله و حمزة عبد الكريم.

ويخوض المنتخب، ودية روسيا مساء اليوم قبل السفر يوم السبت المقبل، إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل وديًا، استعداداً لخوض منافسات المونديال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في مجموعة يطمح خلالها الفراعنة لتحقيق ظهور قوي والتأهل إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخهم بالمونديال.