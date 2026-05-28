زيكو: أحسد هؤلاء اللاعبين وفرحتي لا توصف بهدفي الأول دوليا

علق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لاعب المنتخب الوطني، على مشاركته الأولى مع الفراعنة وتسجيل هدف الفوز على المنتخب الروسي.

وانتصر المنتخب الوطني المصري على نظيره الروسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن الاستعداد لكأس العالم 2026.

وسجل هدف المنتخب الوحيد مصطفى زيكو في الدقيقة 65 خلال مشاركته الدولية الأولى ، برأسية متقنة بعد عرضية مميزة من محمد هاني.

وقال مصطفى زيكو في تصريحات بعد المباراة عبر قناة «أون سبورت»: «لو بكتب السيناريو لن أكتبه بهذه الطريقة، أن أشارك بعد 30 دقيقة وأقدم أداءً مميزًا وأسجل هدف الفوز».

وأضاف: «ربنا يعلم فرحتي أنا سعيد للغاية منذ أن انضممت لقائمة المنتخب، كابتن حسام يثق في ويتكلم معي كثيرًا، ونفسنا نفرح الجمهور ده كله ونحقق نتائج جيدة في كأس العالم».

وتابع: «أحسد الناس التي اعتادت على اللعب أمام أجواء جماهيرة كهذه، وأمام جمهور بهذه العظمة، أول مباراة دولية وعلى ملعب القاهرة ستاد الرعب».

وأتم: «كابتن حسام ضمني للقائمة لأنه يثق في، ولم ينضم أحد للمنتخب بدون أن يستحق ذلك.. أشكر كابتن مصطفى إبراهيم مدربي في زد وكابتن مجدي عبد العاطي، هدف اليوم هونتاج عملهم معي ونصائحهم لي».

وبعد مباراة اليوم ينتظر أن يستبعد حسام حسن لاعبًا واحدًا من القائمة التي أعلن عنها في وقت سابق، ليستقر على 26 لاعبًا للسفر إلى أمريكا.

وتسافر بعثة المنتخب الوطني يوم السبت المقبل، إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل وديًا، استعداداً لخوض منافسات المونديال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في مجموعة يطمح خلالها الفراعنة لتحقيق ظهور قوي والتأهل إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخهم بالمونديال.