السعودية: رفع أكثر من 16 ألف طن من المخلفات خلال موسم الحج

سجلت أعمال النظافة والإصحاح البيئي التي نفذتها وزارة البلديات والإسكان السعودية، ممثلةً بأمانة العاصمة المقدسة، خلال موسم الحج رفع أكثر من 16 ألف طن من المخلفات والنفايات بالمشاعر المقدسة، بمتوسط يومي يتجاوز 200 طن، ضمن منظومة تشغيلية واسعة استهدفت المحافظة على البيئة الصحية خلال أيام الحج.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن منظومة النظافة اعتمدت على أكثر من 88 ألف وحدة نظافة موزعة داخل المشاعر المقدسة، مدعومة بـ123 ضاغط نفايات، و45 ألف حاوية، و1235 صندوقًا ضاغطًا، إضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف معدة وآلية شاركت في الأعمال التشغيلية والميدانية خلال الموسم.

وشاركت في تنفيذ الأعمال أكثر من 22 ألف كادر بشري بين عمال ومراقبين وموظفين، إلى جانب تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي في أكثر من 46 ألف موقع داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ بداية الموسم، شملت أعمال الرش والمعالجة الوقائية والتعقيم في المواقع ذات الكثافة العالية.

كما واصلت الفرق الميدانية أعمال إعادة التهيئة السريعة لمشعر منى عقب تصعيد الحجاج إلى عرفات، عبر إزالة المخلفات وغسل المواقع وتجهيز الممرات والساحات لاستقبال الحجاج بعد النفرة، ضمن خطط تشغيلية متواصلة خلال أيام الموسم.

وأكدت الوزارة أن الأعمال الميدانية نُفذت عبر تنسيق مباشر بين فرق النظافة والإصحاح البيئي وغرف المتابعة الميدانية، بما أسهم في استمرارية الخدمات البلدية ورفع كفاءة معالجة الملاحظات في المشاعر المقدسة.