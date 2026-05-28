ألمانيا وهولندا ستنشئان مركز قيادة لإدارة عمليات الناتو في البلطيق

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، أنها ستنشئ مع هولندا مقر قيادة تكتيكيا مشتركا للقوات في البلطيق على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمساهمة في ردع روسيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، أن مركز القيادة الألماني الهولندي المشترك سيتولى "دورا قياديا على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وتحديدا في منطقة إستونيا ولاتفيا" خلال الأشهر المقبلة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أن "إقامة مقر تكتيكي إضافي في المنطقة يعزز تماسك حلف الناتو ويساهم في ردع روسيا".

ويقع مركز القيادة الرئيس لـ"الفيلق الألماني الهولندي الأول" في مونستر في غرب ألمانيا وهو مكان انطلاق عمليات نشره لمهام الناتو إذا لزم الأمر.

وهو قادر على إدارة ما يصل إلى 50 ألف جندي، وتشمل مهامه التخطيط وإجراء التدريبات العسكرية، والاستعداد للنزاعات المحتملة، وقيادة القوات في حالة الحرب.

وتخضع حاليا قوات الناتو في منطقة البلطيق لمقر قيادة واحد يقع في مدينة شتشيتسين البولندية.

ويهدف مقر القيادة الجديد إلى منح حلف شمال الأطلسي المزيد من القدرات وإمكانية الاستجابة بشكل أسرع.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، إنه "من خلال إنشاء مقر قيادة ثانٍ للفيلق في المنطقة... تُظهر ألمانيا وهولندا استعدادهما وقدرتهما على تحمل مسئولية الردع والدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو".

وتتناوب هولندا وألمانيا على قيادة "الفيلق الألماني الهولندي الأول" الذي تم إنشاؤه عام 1995.

وتتولى حاليا ألمانيا قيادته حتى بداية عام 2028.

وبالإضافة إلى هولندا وألمانيا، تنشر 14 دولة أخرى من دول الناتو حاليا عناصر في المقر الرئيس للفيلق.