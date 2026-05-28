حدد زعيم التيار الوطني الشيعي بالعراق مقتدى الصدر، الخميس، مهلة أسبوع لإكمال إجراءات فصل الجانب العسكري لـ"سرايا السلام"، ومأسسته ضمن أجهزة الدولة.

وذكر المكتب الخاص بالنجف، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الصدر خوّل عددا من قيادات التيار متابعة إجراءات فصل "سرايا السلام" عن التيار وإتمامها خلال مدة أقصاها أسبوع.

​​​​​​​وأضاف البيان أن "التسليم التام" سيتم في "عيد الغدير"، مع استكمال دمج الجانب المدني ضمن "البنيان المرصوص"(تشكيل تنظيمي وخدمي تابع للتيار الصدري)، بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

ويعد "عيد الغدير" من أبرز المناسبات الدينية لدى الشيعة، ويوافق هذا العام يوم 4 يونيو 2026.

ويحيي الشيعة في هذه المناسبة ذكرى خطبة النبي محمد في منطقة "غدير خم" عقب حجة الوداع، التي يؤمنون بأنها تضمنت التوصية بالولاية لعلي بن أبي طالب.

والأربعاء، أعلن الصدر انفكاك "سرايا السلام" المسلحة عن تياره والتحاقها بالدولة، في خطوة رحب بها رئيس الوزراء علي الزيدي.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل انتشار فصائل مسلحة بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.