اختتام مؤتمر دوشنبه الدولي للمياه بتأكيد أهمية التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي

اختُتمت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، أعمال المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى الخاص بالعقد الدولي للعمل «المياه من أجل التنمية المستدامة 2018–2028»، حيث أكد المسئولون أن المؤتمر أسهم في تعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا المياه والتغير المناخي.

وقال رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، قاهر رسول زاده، الذي ترأس اللجنة الوطنية المنظمة للمؤتمر، إن هذا الحدث شكّل منصة عالمية لدفع جهود الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمياه والصرف الصحي.

وأوضح رسول زاده أن المناقشات ركزت على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وضمان الوصول إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز التعاون العابر للحدود، إضافة إلى تمويل المبادرات المتعلقة بالمياه، وربط الأمن المائي بقضايا التغير المناخي والنظم البيئية وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجلسات والمنتديات المتخصصة جمعت ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والعلماء ومنظمات المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، بهدف تبادل الخبرات وبحث الحلول العملية للتحديات العالمية المرتبطة بالمياه.

وأضاف أن المؤتمر أولى اهتماما خاصا بالمشاركة الشاملة، بما في ذلك النساء والشباب والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب الابتكار والتكنولوجيا في إدارة المياه.

ووفقا للمنظمين، شارك في المؤتمر أكثر من 2500 شخص يمثلون 110 دول، إضافة إلى ممثلين عن 75 منظمة دولية وإقليمية، و170 منظمة غير حكومية ومؤسسة أكاديمية.