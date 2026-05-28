أهلي جدة يعلن انضمام حارسه للمنتخب السعودي

أعلن النادي الأهلي السعودي انضمام حارس مرماه عبدالرحمن الصائبي إلى قائمة منتخب السعودية الذي يستعد لنهائيات كأس العالم 2026.

وسافر المنتخب السعودي بالفعل إلى الولايات المتحدة استعدادا لانطلاق مشواره بالبطولة، حيث يلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

ورغم أن الصائبي لن ينضم للقائمة الأولية التي شملت 4 حراس، إلا أن اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب قرر توجيه الدعوة له، حسبما ذكر الحساب الرسمي للأهلي على "إكس".

وسنحت بعض الفرص لمشاركة الصائبي مع الأهلي هذا الموسم، في غياب السنغالي إدوارد ميندي الحارس الأساسي، لاسيما أثناء مشاركته بكأس الأمم الأفريقية 2025.

وكانت قائمة المنتخب السعودي قد ضمت على مستوى حراسة المرمى كل من:- نواف العقيدي، حارس النصر – والذي يعاني من إصابة عضلية، وعبدالقدوس عطية، وأحمد الكسار ومحمد العويس.