أدانت دولة الكويت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها بصواريخ وطائرات مسيّرة، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير" وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية.

وطالبت وزارة الخارجية الكويتية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات، محمّلة إياها مسئولية ما يترتب على هذه الهجمات من تداعيات.

- إدانة قطرية

وأدانت دولة قطر استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادتها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، مجددة تضامن قطر الكامل مع الكويت.

- تضامن إماراتي

وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت، وتهديدا لأمنها واستقرارها، معربة عن تضامن الإمارات الكامل مع الكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها.

- موقف أردني

وأدان الأردن، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والمسيّرات.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات، معتبرة أنها انتهاك سافر لسيادة الكويت، وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشددت الخارجية الأردنية على تضامن المملكة الكامل مع الكويت، ودعمها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها.

- اتصال بحريني بالكويت

وتلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد الجانبان حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها.

- خلفية الهجوم

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن إيران أطلقت، مساء الأربعاء، صاروخا بالستيا باتجاه الكويت، مؤكدة أن القوات الكويتية اعترضته بنجاح، ووصفت الهجوم بأنه "انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار". وأضافت أن القوات الإيرانية أطلقت 5 مسيّرات هجومية أحادية الاتجاه شكلت تهديدا في مضيق هرمز ومحيطه، قبل أن تعترضها القوات الأمريكية جميعا،



وتأتي الهجمات الجديدة بينما يواجه وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران اختبارا جديدا، إذ ذكرت أسوشيتد برس أن واشنطن نددت بما اعتبرته خرقا إيرانيا للتهدئة، بعد اعتراض الكويت صواريخ ومسيّرات، فيما قالت طهران إن الهجمات جاءت ردا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع صاروخية وزوارق في جنوب إيران.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جديدة ضد إيران بعد إطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز، قبل أن يعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقا مسئوليته عن هجوم على قاعدة أمريكية في المنطقة، محذرا من ردود إضافية حال تعرضه لهجمات جديدة.