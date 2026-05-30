فيلم هابى بيرث داي ينافس في المسابقة الرسمية بمهرجان الداخلة المغربى

ينافس فيلم «هابى بيرث داى» للمخرجة سارة جوهر، بالمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، للدورة الـ14 من مهرجان الداخلة، والمقرر إقامتها بمدينة الداخلة المغربية خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو المقبل، وسط حضور سينمائى عربى وأفريقى ودولى واسع.

يحظى فيلم «هابى بيرث داى» باهتمام نقدى لافت على الساحة الدولية منذ عرضه العالمى الأول فى مهرجان تريبيكا السينمائى 2025، حيث فاز بجائزتى أفضل فيلم روائى دولى وأفضل سيناريو، قبل أن يواصل مسيرته فى عدد من المهرجانات الدولية، كما تم ترشيحه لتمثيل مصر فى سباق جوائز الأوسكار، لما يطرحه من معالجة إنسانية وحساسية بصرية تتقاطع مع أسئلة الطفولة والهشاشة الاجتماعية.

ويعد العمل التجربة الإخراجية الأولى لسارة جوهر فى الأفلام الروائية الطويلة، وقدمت من خلاله رؤية تمزج بين البعد الواقعى والحميمية الشعورية، فى عمل يراهن على التفاصيل الإنسانية الدقيقة.

فيلم «هابى بيرث داي» من تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، وبطولة الطفلة ضحى رمضان، ونيللى كريم، وحنان مطاوع، وشريف سلامة، وتصوير سيف الدين خالد ومونتاج أحمد حافظ، وإخراج سارة جوهر.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت أن الدورة الـ14 ستشهد مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا من 21 دولة من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، فى إطار سعى المهرجان إلى تعزيز الحوار السينمائى بين الثقافات وفتح فضاءات للتبادل الفنى بين المخرجين والمنتجين والنقاد والجمهور.

وتتنافس تسعة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الطويلة على جوائز المهرجان، وفى مقدمتها الجائزة الكبرى للدورة، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة، ومن بين الأفلام المشاركة: «لبس» لحميد باسكيط، و«شذرات» لجنان فاتن المحمد وعبد الإله زيرات (المغرب، و«ربشة» لمحمد مكى (السعودية)، و«ميكوكو» لإنجيلا أكثير يبورو أكريدوور (التوغو)، و«ما وراء الأوهام» لساليف كونى (ساحل العاج)، و«نيومولا» لأوسكار فايمار (كينيا)، و«الجندى الأعزل» لجويس مهانغو شافولا (مالاوى)، و«الجولة 13» لمحمد على النهدى (تونس – قبرص – قطر – السعودية).

كما تضم مسابقة الأفلام الوثائقية عشرة أعمال تتنافس على جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل إخراج، من بينها «رايبون الآخر» لديفيد بيير فيلا (جمهورية الكونغو)، و«حدود الحياة» لأدريسو مورا كباى (بنين)، و«الرجل الذى يزرع أشجار الباوباب» لميشيل كيوسويندا زوغو (بوركينا فاسو – كوت ديفوار)، و«ثريا حبى» لنيكولا خورى (لبنان – قطر)، و«بيلياتشو غزة» لعبد الرحمن صباح (فلسطين – فرنسا – قطر)، و«كل شىء عظيم» لأميناتو إيشار (فرنسا – بلجيكا – النيجر)، و«ما بعد الإبادة» لزيون سليمان موكاسا ماتوفو (رواندا)، و«تمزق» لفؤاد سويبة (المغرب)، و«ذكريات حب عادت» لنتارى غوما مباهو موين (الولايات المتحدة الأمريكية – أوغندا)، و«رحيل» لمحمد فاضل الجمانى (المغرب).