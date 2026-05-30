إصابة 19 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسى علم - إدفو

أصيب 19 شخصًا، اليوم السبت؛ إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسى علم - إدفو، جنوب البحر الأحمر.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بوقوع الحادث عند الكيلو 100، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين إصابة كل من: فارس أبو سنة رمضان، 8 سنوات، بكسر في عظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وفارس ياسر جمعة، 14 سنة، بجرح متهتك بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وبسمة حمدي رمضان، 29 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وفاطمة ياسر جمعة، 19 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسامة حمادة رمضان، 26 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وجمعة ياسر جمعة، 17 سنة بكدمات وسحجات متفرقة.

كما أصيب أبو المجد جمعة أبو المجد، 36 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الستار رمضان، 40 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحنان منصور أبو النجار، 33 سنة بسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان شعبان أحمد، 18 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورمضان حمادة رمضان، 22 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحنان محمد أبو المجد، 39 سنة بكدمات وسحجات متفرقة.

وجرت إصابة عمر محمد عبد النبي، 22 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وآدم أحمد شعبان، 4 سنوات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء حمدي رمضان، 24 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وياسين أحمد شعبان، عامان، بكدمات وسحجات متفرقة، وأحمد شعبان أحمد، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وياسر جمعة أبو المجد، 45 سنة، وشهد ياسر جمعة، 17 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى مرسى علم للجراحات التخصصية (اليوم الواحد)؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب وقوع الحادث.