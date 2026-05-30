وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع نظيره الإماراتي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك للتشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

أشاد الوزيران، خلال الاتصال، بعمق الروابط الأخوية الراسخة والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر ودولة الإمارات الشقيقة.

وأكدا الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما تناول الوزيران التطورات الأخيرة الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.