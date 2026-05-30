إسرائيل تكثف عملياتها بجنوب لبنان وتقصف محيط قلعة الشقيف الاستراتيجية

شن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية، اليوم السبت، غارات وقصفا على مناطق قريبة من الجبل الاستراتيجي الذي يضم قلعة الشقيف في جنوب لبنان، فيما استمرت المعارك في القرى القريبة من مدينة النبطية.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء أكثر من اثنتي عشرة قرية في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم من عقد مسؤولين عسكريين لبنانيين وإسرائيليين أول محادثات مباشرة بينهم منذ عقود في البنتاجون.

وجرى بحث الوضع في جنوب لبنان خلال اجتماع، اليوم السبت، بين جوزاف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اللذين أكدا في بيان لاحق أنهما سيكثفان اتصالاتهما من أجل دفع إسرائيل إلى وقف عمليات هدم وتجريف المنازل والمواقع التاريخية، إضافة إلى وقف تحذيرات الإخلاء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارات جوية إسرائيلية وقصفا مدفعيا استهدفا مناطق قريبة من قلعة الشقيف الأثرية ، التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية وتطل على مساحات واسعة من جنوب لبنان. وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت على هذه القلعة الاستراتيجية لمدة 18 عاما قبل انسحابها من لبنان في مايو 2000.

وتخضع مساحات واسعة جنوب النهر لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في 17 أبريل.

تبادل الضربات رغم وقف إطلاق النار

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة في جنوب لبنان، من بينها بلدة أنصار، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.

كما أعلن الجيش اللبناني في بيان أن غارة بطائرة مسيّرة استهدفت طريقًا يربط بين بلدة إبّا ومدينة النبطية، مما أسفر عن إصابة جنديين لبنانيين.