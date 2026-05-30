رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو لإنجاح الانتخابات التشريعية

دعا الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري مختلف القيادات العسكرية ومصالح الأمن المختلفة إلى السهر على انجاح الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني يوليو المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن شنقريحة أكد على أن "الجزائر ستشهد في الأسابيع القليلة القادمة استحقاقا انتخابيا مهما، يتمثل في الانتخابات التشريعية التي تعد حدثا وطنيا بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا وشعبنا، حيث يشكل استكمالا لمسار إعادة الهندسة السياسية للدولة، انطلاقا من عملية تعديل الدستور للفاتح من نوفمبر 2020، مرورا بكل المسارات المساهمة في تعزيز الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للجزائر الجديدة والمنتصرة".

وأضاف: "ومن أجل تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني المهم، والسماح للمواطنين من ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني من خلال التعبير عن أصواتهم في جو من الطمأنينة والسكينة، فإنه يتعين على مختلف الأنساق القيادية السهر على اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعملياتية لإنجاح هذه الانتخابات التشريعية".

وعرّج شنقريحة، على السياق الدولي، قائلا: " إن معركة تكييف أداتنا الدفاعية، في ظل تداعيات الوضع الدولي الراهن وما يفرزه من تحديات وتهديدات، هي معركة حاسمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، إذ ستُكتب على ضوء نتائجها ملامح الجيش القوي القادر على رفع تحديات هذا الوضع المتغير وكسب رهاناته."