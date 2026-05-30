تظاهرات حاشدة في أنقرة دعما لزعيم المعارضة التركي المعزول بقرار قضائي

شارك عشرات الآلاف من أنصار زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الذي أُطيح به، في مسيرة عبر وسط العاصمة أنقرة اليوم السبت.

وكان أوزجور أوزيل قد أعفي من منصبه على رأس حزب الشعب الجمهوري بقرار قضائي في 21 مايو. ويعتبر كثيرون أن الحكم ذو دوافع سياسية يهدف إلى تحييد المعارضة.

وتجمعت الحشود في وقت سابق في حديقة جوفن في قلب العاصمة التركية للاستماع إلى أوزيل وهو يلقي خطابا يدين فيه إبعاده، قبل أن ينضموا إليه في مسيرة عفوية نحو ضريح مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك.

وقال أوزيل لمؤيديه: "إنهم يحاولون استبدال رئيس حزب الشعب الجمهوري المنتخب وتعيين وصي بدلا منه. اليوم هو يوم استئناف مسيرتنا نحو السلطة. أتمنى لو كانت هذه مسألة داخلية للحزب، لكنها ليست كذلك. إنها ليست مسألة داخل حزب الشعب الجمهوري، بل هي مسألة بين (الرئيس) رجب طيب أردوغان والأمة".

وألغت محكمة الاستئناف نتيجة مؤتمر الحزب لعام 2023 الذي أوصل أوزيل إلى قيادة الحزب، وقضت بإعادتها إلى سلفه كمال قليجدار أوغلو، ما أثار غضب أنصار الحزب.

وكان أوزيل / 51 عاما / قد خلف قليجدار أوغلو /77 عاما/ بعد 13 عاما من معارضة اعتُبرت في معظمها غير فعالة لحكم أردوغان.

ووصف أوزيل القضية، التي تركزت على مزاعم مخالفات في تصويت المؤتمر، بأنها أحدث هجوم قانوني على حزب الشعب الجمهوري. كما شهدت قضايا جنائية في أنحاء البلاد، تتعلق في معظمها باتهامات فساد في بلديات يديرها الحزب، واحتجاز مئات المسؤولين المنتخبين وأعضاء الحزب.

وتؤكد الحكومة أن القضاء في تركيا مستقل ويعمل بعيدا عن الضغوط السياسية.