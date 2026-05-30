مسئول إيراني: لروسيا والصين معاملة خاصة في مضيق هرمز

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، السبت، إن روسيا والصين ستحصلان على معاملة خاصة وستستفيدان من ظروف تفضيلية فيما يتعلق بالعبور من مضيق هرمز.

وفي تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أكد عزيزي أن مضيق هرمز يتمتع بأهمية جيوسياسية خاصة لإيران.

وأضاف أن "مضيق هرمز جزء من مياهنا الإقليمية وجغرافيتنا، ولذلك تمتلك إيران الحق في اتخاذ أي قرار تراه مناسبا بشأنه، ولا يحق لأحد التشكيك في هذا الحق".

وأشار إلى أن روسيا والصين وقفتا إلى جانب إيران على الدوام، مضيفا: "الدول ذات الأهمية الاستراتيجية لنا، ومنها الصين وروسيا، ستحظى بمعاملة خاصة وستواصل الاستفادة من ظروف مواتية في ما يتعلق بمضيق هرمز".

كما أوضح عزيزي أن مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران لم تُطرح خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت إيران في مارس الماضي، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الفائت، حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.