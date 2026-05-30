إصابة عسكريين لبنانيين بجروح بليغة إثر استهدافهما بمسيّرة إسرائيلية في النبطية

أعلن الجيش اللبناني، السبت، إصابة عسكريين بجروح بليغة، إثر استهدافهما بمسيّرة إسرائيلية جنوبي البلاد.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن عسكريين أصيبا بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق عام عبا في قضاء النبطية.

وأضاف البيان أنه جرى نقل العسكريين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق السبت، قال مصدر عسكري لبناني رفيع لوكالة «الأناضول»، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى قرى وبلدات في شمال نهر الليطاني، بينها زوطر الشرقية وشقيف أرنون، وأصبحت على تخوم مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وأضاف المصدر أن التقدم الإسرائيلي يأتي في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي، وزيادة وتيرة الاعتداءات والتوغل إلى مزيد من القرى والبلدات الجنوبية.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني أخلى مواقعه من القرى والبلدات التي أصبحت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، حفاظا على سلامة العسكريين، في ظل عدم توازن القوى، واستمرار الهجمات الإسرائيلية التي طالت مراكز وعناصر أمنية وعسكرية، وأوقعت ضحايا في صفوف العسكريين.

ويأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.