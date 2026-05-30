وزير المالية: زيادة موازنة الصحة 30% والتعليم 20% في العام المالي المقبل

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم في جميع المحافظات.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أن وزارة المالية تعمل وتتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرا في مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح كجوك أن موازنة العام المالي المقبل 2026/2027 ستشهد زيادة 30% في موازنة الصحة، و20% في موازنة التعليم، مقابل زيادة المصروفات بنحو 13.5%.

وأشار وزير المالية إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحي والأدوية، بنمو سنوي 69%.

ولفت إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بما يتيح تقديم خدمات جيدة لجميع أفراد الأسرة.

وقال كجوك إنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي 25%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

وأضاف وزير المالية أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، مشيرا إلى العمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة.