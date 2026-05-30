الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%

أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر، اعتبارا من 1 يونيو 2026، لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأوضحت الوزارة أن التخفيضات تصل إلى 40% على السلع الغذائية ومنتجات الشركات التجارية والصناعية، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتتاح السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg».

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولي كبرى السلاسل التجارية، لتوفير السلع من خلال 2558 سلسلة تجارية، و5 قوافل متحركة، و4 شوادر.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الفروع والسلاسل والمنافذ المشاركة 2567 فرعا ومنفذا على مستوى الجمهورية.

كما تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية.