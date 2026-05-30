قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران حتى التوصل إلى اتفاق مقبول، مؤكدا استعداد واشنطن لاستئناف الضربات إذا لم تنجح المفاوضات الجارية.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن هيجسيث قوله، خلال منتدى "حوار شانجريلا" الأمني في سنغافورة، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم تُفضِ المفاوضات إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي ما زال يمتلك القدرة والذخائر الكافية في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

الحصار ومضيق هرمز

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بينما تواصل واشنطن ربط أي تهدئة مع طهران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، وإنهاء القيود الإيرانية على حركة السفن.

وفي 29 مايو 2026، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الشروط الأمريكية تشمل كبح قدرات إيران النووية، وضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا، وإعادة فتح المضيق للملاحة الحرة، وإزالة الألغام البحرية.

كما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أمس، أن ترامب قال إن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي، وأن يكون مضيق هرمز مفتوحا فورا أمام حركة الشحن دون رسوم وباتجاهين، في ظل استمرار النقاش داخل الإدارة الأمريكية بشأن الاتفاق المحتمل.

مخزون اليورانيوم

وفي الملف النووي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يمثل نقطة خلاف مهمة في المفاوضات، مؤكدا استعداد الوكالة للمساهمة في أي حل فني أو رقابي يتم التوصل إليه.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم السبت، عن جروسي قوله إن كازاخستان أبدت استعدادها لتخزين مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة صنع السلاح، إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران.

وبحسب رويترز، أمس، أصبح مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إحدى أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع الولايات المتحدة، إذ تصر واشنطن على ضرورة التخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أو نقله خارج إيران، بينما تنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي وترفض تسليم مخزونها قبل اتفاق نهائي