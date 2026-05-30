أكد رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا أنه على علم بإمكانيات منتخب مصر، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين، في بطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات، مصر، ونيوزيلندا، وإيران.

وقال رودي جارسيا في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "نكن احترامًا كبيرًا للمنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعتنا.. هذه هي طبيعة كأس العالم".

وأضاف المدرب الفرنسي: "نحن نعرف مصر جيدا، فهي من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. كما أنني أعرف محمد صلاح جيدًا بعدما دربته في روما".

وتابع: "سنواجه أيضًا منتخبا من أوقيانوسيا وآخر من آسيا، وبطبيعة الحال نحن أقل معرفة بهما لأننا لا نشاهدهما كثيرًا، لكننا متحمسون لاكتشاف قدرات منتخبي إيران ونيوزيلندا".

وأكمل :" لنبدأ أولًا باحترام منافسينا في دور المجموعات، ثم نسعى للفوز عليهم وتصدر المجموعة، وبعد ذلك سنرى إلى أي مدى يمكننا الذهاب في البطولة".

وواصل: "لم أفتقد الطموح يومًا.. سنحاول الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، لكن الأمر يعتمد أيضا على الحظ في القرعة، ومع ذلك، نحن متحفزون للغاية، ونضع أهدافًا كبيرة، ولدينا مجموعة قادرة على تحقيق أشياء عظيمة".

واستطرد: "على مدار ست سنوات، وربما أكثر، كانت بلجيكا تتصدر تصنيف فيفا، وكان الجيل الذهبي مرشحًا بقوة للفوز بمونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، لكنه لم ينجح في ذلك في النهاية.. الصورة اليوم مختلفة تمامًا.. سنكون من الفرق غير المرشحة، ولا أمانع ذلك، بل في الحقيقة أفضل هذا الوضع".

وأتم رودي جارسيا تصريحاته قائلًا: "يجب ألا نخشى أي منتخب، هذا أمر مؤكد.. لقد قلت للاعبين بالفعل: علينا أن نؤمن بقدرتنا على مقارعة أي فريق في العالم".