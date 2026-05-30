سخر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من إدارة برشلونة، في ظل محاولات البارسا للتعاقد مع جوليان ألفاريز، نجم الروخي بلانكوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أربع تذاكر لحفل غنائي وكيسًا من الفشار مقابل الحصول على خدمات لامين يامال، جناح برشلونة، في رد ساخر على الشائعات المتداولة بشأن تلقيه عرضًا من البارسا لمهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وكتب حساب أتلتيكو تغريدة ساخرة، استخدم فيها أسلوب الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو المعروف بتغطية سوق الانتقالات، حيث كتب: "هنا نعلن، لقد أرسلنا فاكسًا إلى نادي برشلونة بعرضنا للتعاقد مع لامين يامال.. أربع تذاكر لحفل باد باني غدًا، واشتراكٌ سنوي في صحيفة أي بي سي، وكيسٌ من الفيشار"، ثم نشر تغريدتين إضافيتين بالأسلوب الساخر نفسه، وأرفق معهما صورًا للنجمين بيدري، والبرازيلي رافينيا.

وكان تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في الأيام الماضية إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد تعتبر الأرجنتيني، جوليان ألفاريز غير قابل للبيع، في الصيف المقبل، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.

يُذكر أن جوليان ألفاريز كان قد انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد، في الصيف قبل الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وخاض مع الفريق 106 مباراة، بجميع البطولات، أحرز خلالهم 49 هدفًا، وصنع 17 آخرين.