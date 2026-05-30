مركز الأمن البحري العماني يحذر السفن بعد رصد جسم عائم يشتبه بأنه لغم في مضيق هرمز

حث مركز الأمن البحري العماني السفن العابرة في مضيق هرمز على توخي الحذر، بعد رصد جسم عائم يشتبه بأنه لغم بحري غرب منطقة المرور في المضيق.

وقال المركز، في تحذير نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه يدعو السفن إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من الجسم العائم، حفاظا على سلامة الملاحة في المنطقة. ويختص مركز الأمن البحري، بحسب موقع وزارة الدفاع العمانية، بإدارة وقيادة عمليات الأمن البحري في المنطقة البحرية العمانية، وتلقي البلاغات ومتابعة الحوادث البحرية على مدار الساعة.

ويأتي التحذير بعد تحذير ملاحي منشور عبر مركز التحذيرات البحرية للمنطقة التاسعة NAVAREA IX، أفاد في 29 مايو 2026 برصد جسم يشتبه بأنه لغم عائم في مضيق هرمز، داعيا السفن إلى الملاحة بحذر شديد في المنطقة.

وتشهد الملاحة في مضيق هرمز حالة توتر متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة. ففي 4 مايو 2026، ذكر مركز المعلومات البحرية المشتركة أن الولايات المتحدة أنشأت منطقة أمنية معززة جنوب منطقة فصل حركة المرور في مضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية، ونصح السفن بالتنسيق مع السلطات العمانية عبر القناة 16، محذرا من أن المرور قرب منطقة فصل حركة المرور شديد الخطورة بسبب وجود ألغام لم يجر مسحها أو التعامل معها بالكامل.