تايوان ترصد 16 طائرة عسكرية و11 سفينة تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 16 طائرة عسكرية و8 سفن حربية و3 سفن رسمية تابعة للصين، حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت.



وعبرت جميع الطائرات الـ16 خط الوسط في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية والشرقية. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية ، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني منذ بداية الشهر الجاري 273 طائرة عسكرية صينية و232 سفينة . ومنذ سبتمبر 2020، زادت بكين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي.إس.آي.إس" تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.

يشار إلى أن السفن والطائرات الحربية الصينية تقوم بشكل متكرر بتحركات قبالة تايوان، إضافة إلى القيام بتدريبات عسكرية.

كان جيش التحرير الشعبي الصيني قد أعلن في 31ديسمبر الماضي أنه "أكمل بنجاح يومين من التدريبات العسكرية أطلق عليها مهمة العدالة في المياه قبالة تايوان، مختتما بذلك سلسلة من المناورات عالية القوة التي تهدف إلى تأكيد سيادته على الجزيرة التي يعتبرها جزءا من البر الرئيسي الصيني يتعين إعادتها للبلاد بالقوة إذا لزم الأمر



ووصف الجيش الصيني المناورات بأنها تحذير جاد ضد أي تحرك لاستقلال تايوان.