تقرير رسمي: صادرات عسكرية كندية إلى إسرائيل رغم قيود معلنة


نشر في: السبت 30 مايو 2026 - 3:47 م | آخر تحديث: السبت 30 مايو 2026 - 3:47 م

أفاد موقع الشؤون العالمية الكندية في تقريره الرسمي حول صادرات السلع العسكرية، بأن كندا صدّرت معدات عسكرية وتكنولوجية إلى إسرائيل بقيمة 14.7 مليون دولار كندي (نحو 10.7 ملايين دولار أمريكي) خلال عام 2025.

وقال الموقع إن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 14.671 مليون دولار كندي، جرى تنفيذها عبر 50 ترخيص تصدير عسكري خلال العام ذاته.

وأوضح التقرير أن الحكومة الكندية لم توافق، منذ 8 يناير 2024، على أي صادرات من الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة، مؤكداً استمرار هذا الموقف.

وأضاف الموقع أن قرار تعليق تراخيص تصدير المواد والمعدات العسكرية والتكنولوجية إلى إسرائيل كان قد أُعلن عنه في يناير 2024، عندما أعلنت وزيرة الخارجية آنذاك ميلاني جولي تعليقها “مؤقتاً”.

كما أشار إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أكدت، في أغسطس 2025، أن بلادها لا تبيع أسلحة لإسرائيل، وأن هذا النهج مستمر منذ عام 2024.

