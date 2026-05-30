في لحظة وداع تحمل طابعًا رمزيًا وثقافيًا كبيرًا، نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفكر وعالم الاجتماع إدجار موران، واصفًا إياه بأنه “إنسانية متجسدة في شخص واحد”، في إشارة إلى مسيرة فكرية امتدت لأكثر من قرن أعادت تشكيل طريقة فهم العالم المعاصر. وجاءت وفاة موران يوم الجمعة في باريس عن عمر ناهز 104 سنوات، لتطوي صفحة أحد أبرز العقول التي حاولت بناء جسر بين المعرفة والحياة.

ماكرون: إنسانية في شخص واحد

في منشور له على منصة فيسبوك، قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحية مؤثرة للمفكر الراحل، معتبرًا أن إدجار موران لم يكن مجرد باحث أو كاتب، بل شخصية جمعت بين المناضل والمقاوم والمثقف الحر.

وأشاد بما وصفه بـ”إنسانيته العميقة وفضوله الدائم” الذي جعله مصدر إلهام لأجيال متعددة، قبل أن يختتم تعزيته بتقديم مواساة رسمية باسم الأمة الفرنسية إلى عائلته وأقاربه.

واعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن هذا الخطاب الرسمي عكس حجم المكانة التي احتلها موران داخل الذاكرة الفكرية والسياسية الفرنسية، بوصفه أحد الأصوات القليلة التي تجاوزت حدود الأكاديمية إلى الفضاء العام.

مسيرة فكرية امتدت عبر قرن من التغييرات

برحيل إدجار موران، تفقد فرنسا واحدًا من أبرز المفكرين الذين رافقوا تحولات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. فقد عرف الرجل بقدرته على قراءة التاريخ بوصفه عملية معقدة تتداخل فيها السياسة والثقافة والإنسان في آن واحد، بعيدًا عن التفسيرات الخطية المبسطة.

وأكدت زوجته خبر الوفاة لصحيفة لوموند، لتنتهي بذلك حياة فكرية لم تنفصل فيها التجربة الشخصية عن التأمل الفلسفي، بل شكلتا معًا نسيجًا واحدًا ظل يتطور حتى آخر لحظات حياته.

من المقاومة إلى إعادة التفكير في العالم

واعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن موران لم يكن مفكرًا أكاديميًا معزولًا، بل كان جزءًا من صراعات القرن العشرين الكبرى. فقد شارك في المقاومة ضد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينخرط لاحقًا في الحزب الشيوعي، ثم ينفصل عنه نتيجة خلافات فكرية عميقة مع النموذج الستاليني.

ورأت الصحيفة الفرنسية أن هذا المسار الحافل بالتحولات لم يكن مجرد خلفية سياسية، بل كان عنصرًا أساسيًا في تشكيل رؤيته الفكرية التي سعت إلى فهم الإنسان داخل تناقضات التاريخ بدل اختزاله في قوالب جاهزة.

الفكر المركب: مشروع ضد التبسيط

ارتبط اسم إدجار موران بمشروعه الفكري الأشهر “الفكر المركب”، الذي دعا من خلاله إلى تجاوز الفصل الصارم بين العلوم، والبحث عن رؤية شمولية تدمج بين الاجتماع والسياسة والاقتصاد والثقافة والبيئة.

كان موران يرى أن العالم لا يمكن تفسيره عبر تخصصات منفصلة، بل من خلال فهم العلاقات المتشابكة التي تصنع الواقع. ومن هذا المنطلق، تحولت أعماله إلى مرجع أساسي في النقاشات حول التعليم والمعرفة والحداثة وأزمات العولمة.

نشأة محفوفة بالهشاشة وأسئلة الوجود

ولد إدجار ناحوم في باريس عام 1921 لعائلة يهودية ذات أصول من سالونيك. وقد جاءت ولادته في ظروف صحية حرجة لوالدته، ما جعل بدايته في الحياة محاطة بشعور مبكر بالهشاشة والقلق الوجودي.

لكن الحدث الأكثر تأثيرًا في طفولته كان وفاة والدته وهو في سن العاشرة، وهي الصدمة التي وصفها لاحقًا بأنها “انفجار داخلي لا يُنسى”. ومنذ تلك اللحظة، تشكل وعيه العميق بفكرة الفقد، التي سترافقه طوال مسيرته الفكرية.

حياة ضد القوالب: مفكر خارج التصنيف

كان موران يرفض تصنيفه ضمن مسار مهني تقليدي، معتبرًا نفسه أقرب إلى “حياة مفتوحة” من كونه صاحب مسار وظيفي خطي. هذا التصور انعكس في كتاباته التي جمعت بين الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، في محاولة لفهم الإنسان بوصفه كائنًا معقدًا ومتحولًا باستمرار.

وقد جعل من الأسئلة الوجودية الكبرى، الحياة، الموت، الهوية، والمعنى، محورًا دائمًا في تفكيره، ما منحه مكانة خاصة بين مفكري عصره.

إرث ممتد يتجاوز الأكاديمية

يعد إدجار موران من أبرز العقول الفرنسية التي تركت أثرًا يتجاوز حدود الجامعات والمؤسسات البحثية، ليصل إلى مجالات التعليم والسياسة والثقافة. وقد أصبح مرجعًا أساسيًا في النقاشات حول العولمة وأزمات الحداثة وإعادة التفكير في المعرفة.

كما ساهمت أعماله في فتح نقاشات عالمية حول ضرورة إعادة بناء الفكر الإنساني على أسس أكثر ترابطًا وشمولًا، في عالم يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

رحيل جس فيه الفكر معنى الحياة

برحيل إدجار موران، لا تغيب فقط شخصية فكرية بارزة، بل نموذج نادر لمفكر جعل من حياته نفسها امتدادًا لأفكاره. لقد عاش وهو يحاول فهم العالم، ورحل تاركًا سؤالًا مفتوحًا حول كيفية التفكير في عالم لا يتوقف عن التعقيد.